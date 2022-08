Meghan Markle fête ses 41 ans : un non-évènement pour Kate et William, ils font le strict minimum...

Ce jeudi 4 août 2022, Meghan Markle fête ses 41 ans. Et du côté de Kate Middleton et du prince William, l'heure semble plutôt au strict minimum. Le couple de Cambridge a ainsi posté la même photo que celle relayée par le prince Charles et Camilla, sur leurs réseaux sociaux, avec pour simple légende : "Joyeux anniversaire à la duchesse de Sussex". Une photo de l'épouse du prince Harry qui date de la dernière fois où ils se sont croisés, à savoir en marge du jubilé de la reine Elizabeth II.

On y aperçoit ainsi la mère de Lilibet et Archie ravissante et souriante mais sans son époux, lors de l'office à la Cathédrale Saint Paul. Il s'agit là du seul évènement auquel les Sussex ont participé durant ce jubilé de platine tant scruté. La première apparition de Meghan et Harry depuis longtemps puisque leur dernière venue à deux sur le sol anglais remonte à Mars 2020, en l'Abbaye de Westminster. Pour Meghan Markle, les membres de la famille royale ne se sont donc pas vraiment foulés. Une simple photo, une légende tout ce qu'il y a de plus standard, les 41 ans de l'Américaine semble être pour eux un non-évènement.

Les tensions continuent entre les deux frères, et plus largement leurs familles respectives. Lors de la venue de Meghan Markle et Harry à Londres, les Cambridge et les Sussex n'ont pas échangé. Les deux frères, William et Harry se sont contentés de se voir de loin, et ce sans même s'adresser un regard. Si Lilibet, cadette des Sussex, a pu finalement être présentée à son arrière-grand-mère Elizabeth, elle a fêté ses 1 an sans la présence de Kate et William.

Le succès de George, Charlotte et Louis inquiète Kate

Pendant que Meghan Markle et le prince Harry peinent toujours à remonter dans l'estime du peuple britannique depuis leur départ de la famille royale, Kate Middleton et William, eux, semblent n'avoir jamais été aussi populaires. Et leurs enfants, George, Charlotte et Louis sont en proie de devenir les nouvelles stars de la royal family. À chacune de leur sortie, les enfants du couple héritier font sensation et attirent des milliers de paparazzi. Un succès qui pourrait même inquiéter Kate.