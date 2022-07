Meghan Markle et Harry : Grosse frayeur, un intrus s'introduit chez eux... alors qu'ils sont présents !

Mais qui essaie donc de s'introduire chez le prince Harry ? Depuis les 14 derniers mois, la police aurait déjà été appelée 6 fois pour des intrusions malveillantes dans la propriété ultra surveillée du fils du prince Charles et de sa compagne Meghan Markle en Californie. Un chiffre qui inquiète, d'autant que si l'une des intrusions aurait été signalée alors qu'ils revenaient de Londres pour le Jubilé, une autre se serait déroulée en leur présence !

En effet, signalée le 14 mai dernier, elle se serait produite le jour de leur anniversaire de mariage alors qu'ils devaient fêter cette grande étape de leur vie et que leurs deux enfants (Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an) étaient avec eux dans l'immense propriété à 14 millions de dollars qu'ils possèdent. Inquiets, ceux-ci ont fait un signalement à la police de Montecito, le quartier huppé de Los Angeles, où ils vivent depuis leur départ aux Etats-Unis en 2020.

Des intrusions et des problèmes de sécurité qui semblent donner raison au prince Harry : se sentant en danger (et notamment au Royaume-Uni), il passe son temps à demander un service d'ordre plus conséquent lorsqu'il se rend dans son pays. Une demande qui lui a été refusée, le Ministère de l'Intérieur ne voulant pas payer pour ses gardes du corps.

Harry a porté plainte contre l'Etat !

Obligé d'en passer par sa grand-mère, la reine Elizabeth II, pour venir au Jubilé sous bonne garde avec sa femme Meghan et ses enfants, restés bien au chaud au Frogmore Cottage, il a ensuite été obligé de porter plainte contre l'état britannique pour les forcer à accepter sa demande. Si les discussions sont en cours, une première décision tombée ce week-end l'a autorisé à voir un juge pour lui transmettre ses arguments officiellement.

Une bonne nouvelle pour lui, traumatisé du destin tragique de sa mère (qui s'était tuée à 36 ans dans un accident de voiture alors que les paparazzis la poursuivaient). Et même s'il en parle moins, on a également pu remarquer à quel point William a lui aussi été très choqué : récemment, le prince avait retrouvé un photographe dans son jardin et l'avait renvoyé chez lui manu militari, furieux comme jamais de voir ses enfants attaqués.

Un même traumatisme qui n'empêche pas les frères d'être en froid pour le moment : échaudé par les nombreuses révélations de son cadet dans la presse et par les attaques contre sa femme, Kate Middleton, le prince William avait refusé de le voir en tête à tête pendant le Jubilé, ne le regardant même pas. Harry, de retour après deux ans, avait d'ailleurs été assez mal accueilli, notamment par ses oncles et tantes et certains de ses cousins.