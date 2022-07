Diaporama : Meghan Markle et Harry : Grosse frayeur, un intrus s'introduit chez eux... alors qu'ils sont présents !

1 / 16 Meghan Markle et Harry : Grosse frayeur, un intrus s'introduit chez eux... alors qu'ils sont présents !

2 / 16 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors de la célébration du "Nelson Mandela International Day" au siège de l'ONU à New York.

3 / 16 Le prince Harry réalise une série d'interviews sur le thème de la santé mentale avec Chloe Kim, Adam M.Grant et Blu Mendoza dans le cadre d'un film promotionnel pour sa start-up caritative "Better Up". © JLPPA/Bestimage





4 / 16 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors de la célébration du "Nelson Mandela International Day" au siège de l'ONU à New York. Le Prix Nelson Mandela des Nations Unies 2020 a été décerné à Mme Marianna V. Vardinoyannis de Grèce et au Dr Morissanda Kouyate de Guinée. New York, le 18 juillet 2022.





5 / 16 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Londres, le 3 juin 2022.





6 / 16 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors de la célébration du "Nelson Mandela International Day" au siège de l'ONU à New York. Le Prix Nelson Mandela des Nations Unies 2020 a été décerné à Mme Marianna V. Vardinoyannis de Grèce et au Dr Morissanda Kouyate de Guinée. New York, le 18 juillet 2022.





7 / 16 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors de la célébration du "Nelson Mandela International Day" au siège de l'ONU à New York. Le Prix Nelson Mandela des Nations Unies 2020 a été décerné à Mme Marianna V. Vardinoyannis de Grèce et au Dr Morissanda Kouyate de Guinée. New York, le 18 juillet 2022.





8 / 16 Le prince Harry réalise une série d'interviews sur le thème de la santé mentale avec Chloe Kim, Adam M.Grant et Blu Mendoza dans le cadre d'un film promotionnel pour sa start-up caritative "Better Up". © JLPPA/Bestimage





9 / 16 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors de la célébration du "Nelson Mandela International Day" au siège de l'ONU à New York. Le Prix Nelson Mandela des Nations Unies 2020 a été décerné à Mme Marianna V. Vardinoyannis de Grèce et au Dr Morissanda Kouyate de Guinée. New York, le 18 juillet 2022.





10 / 16 Meghan Markle, duchesse de Sussex soutient son mari le prince Harry, duc de Sussex et son équipe Los Padres lors d'une rencontre de polo à Santa Barbara le 17 juin 2022.





11 / 16 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors de la célébration du "Nelson Mandela International Day" au siège de l'ONU à New York. Le Prix Nelson Mandela des Nations Unies 2020 a été décerné à Mme Marianna V. Vardinoyannis de Grèce et au Dr Morissanda Kouyate de Guinée. New York, le 18 juillet 2022.





12 / 16 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors de la célébration du "Nelson Mandela International Day" au siège de l'ONU à New York. Le Prix Nelson Mandela des Nations Unies 2020 a été décerné à Mme Marianna V. Vardinoyannis de Grèce et au Dr Morissanda Kouyate de Guinée. New York, le 18 juillet 2022.





13 / 16 Le prince Harry réalise une série d'interviews sur le thème de la santé mentale avec Chloe Kim, Adam M.Grant et Blu Mendoza dans le cadre d'un film promotionnel pour sa start-up caritative "Better Up". © JLPPA/Bestimage





14 / 16 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors de la célébration du "Nelson Mandela International Day" au siège de l'ONU à New York. Le Prix Nelson Mandela des Nations Unies 2020 a été décerné à Mme Marianna V. Vardinoyannis de Grèce et au Dr Morissanda Kouyate de Guinée. New York, le 18 juillet 2022.





15 / 16 Meghan Markle console le prince Harry en mettant sa main sur son épaule