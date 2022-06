Lilibet, premières photos à 1 an : grande ressemblance avec son frère Archie, des mini roux irrésistibles !

Durant sa première année sur terre, Archie Mountbatten-Windsor a eu un agenda chargé puisque le bébé a suivi ses parents dans leur voyage officiel en Afrique du Sud. S'en sont suivies des vacances prolongées sur l'île de Vancouver, dès l'automne 2019, puis un déménagement secret à Los Angeles en mars 2020. Depuis, ses parents ont décidé de commencer leur nouvelle vie post-Megxit pour se protéger, loin de la monarchie britannique, mais près de sa grand-mère maternelle américaine, Doria Ragland.

Pour Lilibet, ce voyage à Londres pour le jubilé était donc un immense moment diplomatique et affectif. La petite dernière porte un prénom qui fait directement référence à son arrière-grand-mère Elizabeth II et elles se sont rencontrées pour la première fois dans le cadre des festivités selon le Daily Mail, mais à l'abri des objectifs.

Le retour de Meghan Markle et Harry a été scruté de toutes parts. Si les deux frères William et Harry avaient échangé quelques mots lors des obsèques du prince Philip et posé tous les deux pour l'inauguration d'une statue en hommage à leur maman Diana, ils n'ont cette fois-ci pas pris la peine de faire semblant. Lors de la messe donnée en l'honneur des 70 ans de règne de leur grand-mère, William et Harry étaient assis bien loin l'un de l'autre. Un placement protocolaire qui les a sûrement arrangés puisque c'est à peine si les deux frères se sont salués... Peut-être qu'avec la nouvelle génération de cousins germains, les relations seront plus simples. Pour le moment, tous ces enfants sont simplement adorables dans tous les cas !