Lilibet fête ses 1 an : la seule et rare photo de la fille de Meghan Markle et du prince Harry

Sur le cliché, le petit Archie, en chemise blanche, posé sur les genoux de son papa, taquine ce dernier, bien occupé à faire sourire la jeune Lilibet dans les bras de sa maman Meghan Markle. Un cliché bien pensé puisque le duc et la duchesse de Sussex ont pris garde à ne pas trop dévoiler le visage de leur bébé. Depuis, aucune autre photo n'est parvenue aux mains des fans du couple, bien décidé à garder privée la vie de leurs enfants le plus longtemps possible. Reste à savoir s'ils feront une exception pour l'anniversaire de Lilibet, comme ils l'avaient fait pour Archie.

Le fils de Meghan Markle et Harry a été un peu plus exposé, pour le plus grand bonheur de la famille et du peuple britannique. Né avant que ses parents ne fassent part de leur volonté de quitter le clan Windsor pour s'installer en Californie, le petit garçon a pu être immortalisé lors de sorties officielles et même bien plus tard, dans des moments plus intimes avec ses parents. Mais depuis, les photos du petit prince se font rares. Plus qu'à espérer que pour le jubilé, un petit effort soit fait !