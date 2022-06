Le prince William complètement hors de lui, cette vidéo devenue virale

De nature très calme, le prince William n'a pas réussi à retenir sa colère lorsqu'il a aperçu un paparazzi traîner autour du domaine familial de Sandringham, en janvier 2021. La scène a été filmée et s'est retrouvée le 27 juin dernier sur les réseaux sociaux. La vidéo est devenue complètement virale.

Sur celle-ci, on aperçoit le père de Georges, Charlotte et Louis, qui célébrait récemment ses 40 ans, s'emporter violemment contre un photographe qu'il venait de surprendre en train de le suivre, sa famille et lui, alors qu'ils se baladaient à vélo. "Vous nous espionniez, vous nous cherchiez !" a-t-il lancé dans un premier temps, tout en composant un numéro de téléphone. "Nous sommes en promenade à vélo avec nos enfants, nous vous avons vu près de notre maison" précise Kate Middleton.