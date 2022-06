Le prince William "entre chagrin et colère" : des proches balancent sur sa relation avec son frère Harry

Entre le prince William et son frère Harry, rien ne va plus ! Cela fait quelques années que les deux enfants de la défunte princesse Lady Diana - dont le sens de la mode est copié par Kate - sont en froid. En 2020, Harry avait quitté la famille royale pour s'exiler aux Etats-Unis en compagnie de sa femme Meghan Markle et de leur fils Archie.

Le Daily Mail + a publié, vendredi 17 juin, une série d'articles à l'occasion des 40 ans du prince William qui auront lieu le mardi 21 juin prochain. Des proches ont confié au journal que le prince William est partagé "entre faire le deuil de ce qu'il a perdu, et les périodes de colère contre ce que son frère a fait" mais que cependant "il aime vraiment Harry".

Une atmosphère "glaciale"

Lors de la messe qui s'est tenue à la cathédrale Saint-Paul lors du jubilé de la reine Elizabeth II, les proches du prince William ont observé une atmosphère "glaciale" entre lui et son frère Harry. Ce qu'a confirmé le rédacteur en chef du Mirror Royal, Russell Myers dans l'article du Daily Mail + : "Les frères ne se sont pas regardés et n'ont pas établi de contact visuel du tout. Harry tordait le cou pour regarder William, et lui, ne lui rendait même pas son regard." Un autre proche a affirmé que le prince William "est absolument allergique aux drames, mais Harry a fait en sorte que leur linge sale familial soit diffusé à l'échelle mondiale."

Selon le Daily Beast, lors du jubilé de la reine Elizabeth II qui s'est tenu du 2 au 5 juin 2022, Harry et sa femme Meghan n'avaient pas le droit de se tenir sur le balcon du palais de Buckingham en compagnie de la monarque et ont quitté l'Angleterre via un jet privé avant une dernière apparition de la reine, âgée de 96 ans. De leur côté, Kate et William ont préféré faire une apparition publique avec leurs enfants au lieu d'assister au premier anniversaire de Lilibet, la fille de Meghan et Harry qui a fêté ses 1 an le 4 juin dernier.

Finalement, selon un proche du fils aîné du prince Charles qui a également témoigné dans le Daily Mail +, le prince William, qui trace sa propre route, semble être "aujourd'hui plus en paix avec lui-même que jamais."