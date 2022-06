Kate Middleton très chic en robe à pois : un look onéreux et clin d'oeil à Diana au Royal Ascot [PHOTOS]

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

24 photos

Ils sont inarrêtables ! Après avoir assuré pendant l'essentiel des cérémonies du Jubilé, le Prince William et Kate Middleton se sont rendus ce vendredi au Royal Ascot, un événement hippique incontournable de la haute société britannique. Sourires aux lèvres et extrêmement chics, ils ont profité du soleil. Et les plus fins observateurs ont pu remarquer que la Duchesse de Cambridge en avait profité pour rendre un bel hommage à sa belle-mère, Lady Diana...

Décidément, Kate Middleton ne se trompe jamais côté look ! Extrêmement classe pendant les cérémonies du Jubilé, la duchesse de Cambridge a continué son festival de mode ce vendredi 17 juin au Royal Ascot, une course de chevaux extrêmement connue se déroulant sur plusieurs jours dans le sud du pays et où elle s'est rendue avec son mari, le Prince William. Vêtue d'une robe blanche à pois et à manches longues signée Alessandra Rich (valant quasiment 2 000 euros), accompagnée d'escarpins marron ainsi que d'un ample chapeau de chez Sally-Ann Provan, la mère des adorables George, Charlotte et Louis, était, comme à son habitude, absolument sublime au bras de son époux, qui portait quant à lui le haut de forme indissociable de ce genre de journée dans la haute société britannique. Mais les plus observateurs ont pu remarquer que la tenue de Kate Middleton n'était absolument pas choisie au hasard : en effet, sa robe à pois rendait hommage à sa belle-mère, Lady Diana, qui s'était rendue au même événement en 1988 dans une tenue presque similaire. Et ce discret clin d'oeil ne s'arrêtait pas là : en guise de boucles d'oreilles ce vendredi, la duchesse portait en effet les diamants ayant autrefois étaient ceux de Diana.

Une belle idée, qui a dû sans doute émouvoir le Prince William, bien que celui-ci n'en ait absolument rien dit pendant la journée. Contrairement à son frère, le Prince Harry, l'aîné des fils de Lady Diana parle assez rarement de sa mère dans les médias mais évoque parfois son deuil difficile, 25 ans après la mort de "la princesse des coeurs". En mai dernier, notamment, il avait été invité à faire un discours sur les lieux de l'attentat à Manchester qui avait tué 22 personnes en 2017 lors d'un concert d'Ariana Grande. Poignant, il s'était remémoré son propre deuil. "En tant que personne qui vit avec son propre chagrin, je sais aussi que ce qui compte le plus pour les personnes endeuillées, c'est que ceux que nous avons perdu ne soient pas oubliés. Il est réconfortant de se souvenir. De reconnaître que, bien que partis horriblement tôt, ils ont survécu. Ils ont changé nos vies", avait-il pudiquement expliqué, lui qui avait promis à sa mère, enfant, de lui rendre son titre royal lorsqu'il accéderait au trône. Une promesse qu'il ne pourra malheureusement pas tenir, puisqu'à peine un an après cette petite phrase, Lady Diana est décédée à Paris, lors d'un accident de voiture sous le pont de l'Alma.