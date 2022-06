Kate Middleton très élégante en costume rose : un nouveau look à plus de 9000 euros !

Kate Middleton n'a visiblement toujours pas perdu sa classe ! La Duchesse de Cambridge se rendait, jeudi 16 juin, à la "Royal Institution" de Londres afin de discuter avec des professionnels de l'Éducation et de la Santé sur le développement de la petite enfance. Un sujet qui a beaucoup d'importance pour la femme du Prince William, qui avait lancé sa fondation "Royal Foundation Center for Early Childhood" l'année dernière afin de développer cette cause.

Ce jeudi, la Britannique de 40 ans a décidé de porter une tenue à la hauteur de l'évènement. Un blazer rose d'Alexander McQueen de 1420£, associé à un petit t-shirt blanc et un pantalon assorti à la veste. Deux pièces coûtant 540£. Le tout accompagné d'un petit ensemble de bijoux en diamant et or blanc estimé à 5750£, ainsi qu'une coiffure impeccable. Une tenue complète qui dépasse donc les 9000 euros en termes de coût.

Mais ce n'est pas la première fois qu'elle opte pour un look chic et studieux. Le 8 juin dernier, alors qu'elle sortait tout juste du jubilé de platine de la Reine Elizabeth II, Kate Middleton s'était parée d'un blazer beige signé Zara (à un peu moins de 60 euros), avec un long pantalon noir très classique de Roland Mouret, le tout complété par une pochette Massimo Dutti.

Des tenues toujours très soignées

Un accoutrement super classe, dans un contexte pratiquement similaire à celui d'aujourd'hui puisqu'elle rendait visite aux bénévoles d'une association caritative pour enfants, toujours dans la capitale anglaise. Sans oublier aussi ses apparitions très remarquées lors du jubilé, dans des tenues, encore une fois, d'une élégance absolue. Par exemple, son ensemble tout en jaune signé Emilia Wickstead pour l'avant-dernière journées des festivités avait attiré tous les regards. Tout comme son long manteau ajusté, couleur rouge coquelicot, à gros boutons de la marque Eponine London, à Cardiff.

Rose, jaune, rouge... Tout le monde l'aura remarqué, la belle-fille d'Elizabeth II apprécie les couleurs flashy, ce qui n'enlève en rien l'élégance qu'elle dégage à travers ses tenues, toujours d'une justesse implacable. Un dosage parfait entre originalité et classe, que seule la jeune maman semble maîtriser autant à la perfection. La classe à l'anglaise !