Kate Middleton très chic dans un blazer Zara : sortie remarquée après le jubilé

Kate Middleton était très élégante, mercredi 8 juin, alors qu'elle rendait visite aux bénévoles d'une association caritative pour enfants à Londres. Cette dernière ayant pour but de soutenir les familles locales en s'assurant qu'elles ont accès aux produits essentiels pour leurs jeunes enfants.

Pour l'occasion, la duchesse de Cambridge a opté pour un look plutôt studieux puisqu'elle qui portait un blazer beige signé Zara (à un peu moins de 60 euros), avec un long pantalon noir très classique de Roland Mouret. Une tenue complétée par une pochette Massimo Dutti. Sa coupe de cheveux ainsi que son maquillage étaient très discrets mais d'un chic absolu.

Il s'agissait ici de sa toute première apparition publique depuis le jubilé de la reine Elizabeth II, consistant à célébrer les 70 ans de règne de la souveraine. Une cérémonie qui n'avait pas démarré sous les meilleures auspices pour l'épouse du prince William puisque son arrivée avait été perturbée par un petit incident avec sa calèche. Une fois le problème réglé, la duchesse de 40 ans a pu dévoiler à tout le monde sa magnifique tenue tout en blanc, un ensemble Alexander McQueen qu'elle avait porté pour la première fois en juin 2021 lors d'une réception du G7. Une journée tout de même très agitée pour Kate Middleton puisqu'elle a dû recadrer à plusieurs reprise son fils Louis, pas de très bonne humeur sur le balcon.

Un look toujours très chic

Et c'est tout en jaune cette fois-ci qu'elle s'est faite acclamée dans les bras du prince William, le lendemain, pour cette avant-dernière journée des festivités. Un ensemble signé Emilia Wickstead, le tout accessoirisé avec un grand chapeau XXL dit fascinator formant un disque sur le dessus et laissant apparaitre des motifs fleuris en dessous de la marque Philip Treacy.

Samedi 4 juin, pour la suite des festivités, elle avait opté pour un long manteau ajusté rouge coquelicot à gros boutons de la marque Eponine London. Et enfin, pour l'ultime journée, alors qu'elle s'était mise aux fourneaux pour préparer des gâteaux pour la communauté locale de Cardiff à déguster lors d'une fête de ce jubilé, elle est apparue dans un top vichy signé Brora Cashmere. Un haut associé à un simple jean And other stories.

Un look efficace et ravissant pour la britannique, qui fascine toujours autant les observateurs quant à sa capacité à dégager autant de classe, peu importe sa tenue.