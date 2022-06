Diaporama : Kate Middleton très chic dans un blazer Zara : sortie remarquée après le jubilé

La reine Elisabeth II d'Angleterre, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis et la princesse Charlotte - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022. Members of the Royal Family attend Trooping the Colour in The Queen's Platinum Jubilee Year, at Buckingham Palace, London, UK, on the 2nd June 2022.

37 / 37

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visite le centre "Little Village" à Londres, le 8 juin 2022. Sa visite, à la rencontre des bénévoles et du personnel, a pour but de savoir comment la banque pour bébés soutient les familles locales en s'assurant qu'elles ont accès aux articles essentiels pour leurs jeunes enfants.

The Duchess of Cambridge meeting staff during a visit to Little Village's hub in Brent to hear how the baby bank is supporting local families. Picture date: Wednesday June 8, 2022.