Diana : Sa lettre d'amour inédite pour William et Harry, toujours d'actualité

Le goût de la célébrité et la langue bien pendue de Paul Burrell ne font pas l'unanimité, mais sa récente publication Instagram ne manque pas de toucher les fans de Diana. Le 26 janvier 2020, l'ex-majordome de la princesse de Galles s'est saisi du réseau social pour partager un extrait d'une lettre écrite de sa main en 1996, soit un an avant sa mort. Quelques mots qui témoignent de son amour pour ses deux garçons et qui ont un écho particulier maintenant que le prince Harry a pris ses distances avec la monarchie.

"J'aime mes garçons à la mort et j'espère que les graines que j'ai plantées vont pousser et apporter la force, le savoir et la stabilité nécessaires", peut-on lire sur la photo partagée par le Britannique de 61 ans. Cet ex-valet de la reine a ajouté en légende : "Alors qu'Harry, Meghan et Archie entament une nouvelle vie, je me souviens de quelques mots poignants que la princesse Diana m'avait écrits il y a des années. Ce sont les mots d'une mère dont l'amour est inconditionnel qui sont autant d'actualité aujourd'hui qu'ils l'étaient quand elle les a écrits il y a plus de vingt-quatre ans."