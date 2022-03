Kate Middleton : Dentelle, grand chapeau et hommage à Diana pour son dernier jour en Jamaïque

Kate Middleton et leprince William entame la dernière étape de leur voyage officiel dans les Caraïbes pour marquer le Jubilé de platine de la reine Elizabeth II. Après le Bélize et la Jamaïque, c'est aux Bahamas que le duc et la duchesse de Cambridge vont atterrir.

Pour leurs derniers instants sur le sol jamaïcain, les parents de George, Charlotte et Louis ont revêtu leur plus belles tenue pour assister à la parade militaire de l'île. Le prince a misé sur la tenue des Blues and Royals, régiment de cavalerie de l'armée britannique, ses médailles fièrement assumées. Kate Middleton, toujours aussi élégante, était habillée d'une magnifique robe blanche en dentelle signée Alexander McQueen. Coiffée d'un chapeau immaculé, Kate Middleton n'a rien laissé au hasard. Côté bijou, la duchesse portait toujours fièrement sa bague de fiançailles, des perles blanches nacrées à ses oreilles mais aussi et surtout un bracelet, constitué de trois rangées de perles, à la valeur inestimable.

Le bijou appartenait à la princesse Diana. Cette dernière l'avait notamment porté lors d'un événement officiel à Hong-Kong en 1989. Ce n'est pas la première fois que Kate Middleton honore sa belle-mère qu'elle n'a jamais connue d'une telle façon. En acceptant de se marier avec le prince William, la duchesse a hérité de nombreux bijoux ayant appartenu à Lady Di. A commencer par la magnifique bague de fiançailles qu'elle porte toujours à son doigt. En 2010, lors de l'annonce de son prochain mariage avec William, Kate Middleton affichait fièrement l'énorme caillou bleu que lui avait donné son amoureux. Une preuve d'amour inéluctable : "La princesse Diana n'a jamais pu devenir reine, mais cet hommage de Kate est un moyen de relier à tout jamais Diana à la famille royale", affirmait un expert royal.

Kate Middleton a toujours fait honneur à Lady Diana, sous le regard bienveillant et fier de son époux le prince William. Outre la bague, la fille de Carole et Michael Middleton a aussi eu droit à de jolies paires de boucles d'oreille ou à la magnifique tiare Lover's Knot que Lady Diana portait en novembre 1985. Ces clins d'oeil sont nombreux et Kate n'est pas la seule à les réaliser. En entrant officiellement dans la famille royale britannique en 2018, Meghan Markle a elle aussi hérité de certains objets portés par Diana. Des bijoux qu'elle portait régulièrement jusqu'à ce qu'elle décide, avec le prince Harry, de quitter le clan royal et le Royaume-Uni.