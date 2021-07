60 ans de Lady Diana : les mots les plus poignants de Harry et William

Le 1er juillet 2021, Lady Diana aurait fêté son 60e anniversaire. Une vie si précieuse écourtée tragiquement par un accident de voiture, le 31 août 1997. Derrière elle, Diana Spencer laissait une vie d'oeuvres caritatives, de don de soi, de sens aigu du style et surtout, deux fils désormais orphelins lâchés dans une famille royale hostile et froide. En bientôt vingt-quatre années, le prince Harry et son frère William ont su trouver les mots pour perpétuer le souvenir de leur mère adorée.

Au cours d'entretiens, les deux frères en ont dit plus sur la personnalité de Diana Spencer. On sait par exemple qu'elle chérissait tout particulièrement écrire des cartes - avec des petits mots rigolos - et les glisser dans les affaires de ses fils et de ses proches. Même chose pour ces petits paquets de bonbons cachés dans les affaires de football de William et Harry. "Elle était l'une des mères les plus espiègles. Elle venait nous voir pendant les matchs de football et elle cachait des bonbons dans nos chaussettes. Je me rappelle d'être rentré d'un match et d'avoir eu cinq paquets dans les mains", s'était souvenu Harry avec émotion lors du grand documentaire de la BBC1 diffusé en 2017.

Dans le documentaire Diana : Our Mother, le prince William s'imagine quelle genre de grand-mère Lady Di aurait pu être avec ses propres enfants. "Elle aurait été une grand-mère cauchemardesque, absolument. Elle aurait adoré ses petits-enfants jusqu'à la moelle, mais elle aurait été désastreuse. Elle aurait fait cent aller-retours, probablement lors du bain, laissant un tas imposant de mousse et de bulles partout avant de rentrer chez-elle", imaginait-il non sans humour.

Pour Harry, qui n'avait que 12 ans lorsque sa maman a été tuée dans un accident de voiture, l'immense peine de fans britanniques et internationaux l'avait spécialement marqué. "Quand elle est morte, il y avait un tel élan d'émotion et d'amour qu'il en devenait choquant. C'était beau mais en même temps, c'était incroyable en y repensant. C'était fou que notre mère ait pu avoir un effet si puissant auprès d'autant de personnes (...) Ce ne sera jamais facile pour l'un comme pour l'autre de parler de notre mère, mais 20 ans semble être l'occasion de rappeler aux gens à quel point elle a compté", se souvenait le papa d'Archie et de Lilibet.

Lorsque le prince Harry a annoncé ses fiançailles avec Meghan Markle, il a tout de suite pensé à la réaction pleine d'entrain de sa mère depuis là-haut : "C'est avec des jours comme aujourd'hui qu'elle me manque terriblement. J'aurais aimé pouvoir partager cette nouvelle avec elle. Mais je suis sûr qu'elle sautille de joie quelque part".

Aujourd'hui, le nom de Diana est porté par Lilibet (née en juin), fille de Meghan et Harry, mais aussi par Charlotte (6 ans), la fille de Kate et William.