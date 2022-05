Kate Middleton et le prince William : stylés et solennels, ils commémorent un triste anniversaire

Des cérémonies pour lesquelles elle doit gérer les cas compliqués de la famille : le Prince Andrew, d'abord, qui n'apparaîtra que très peu publiquement. Son fils cadet a en effet été accusé de viols par une jeune femme, victime du trafic de mineures organisé par Jeffrey Esptein.

Même si l'histoire s'est réglée avec une compensation financière, le prince n'est plus du tout en odeur de sainteté chez les Britanniques et même dans sa propre famille : il se murmure que le prince William ferait tout pour l'écarter définitivement, pour sauver l'honneur de la Couronne.

Mais celui-ci devrait également avoir fort à faire pendant les cérémonies, puisque son propre frère Harry, avec qui il est brouillé depuis près de deux ans, a annoncé sa présence, accompagné de sa femme Meghan et de ses deux enfants Archie (3 ans) et Lilibet (1 an).

Il ne sera toutefois pas admis sur le balcon de Buckingham Palace pendant la traditionnelle parade Trooping The Colour : seuls les membres actifs de la famille royale ont obtenu cette autorisation, soit Charles et sa femme Camilla, son frère Edward et Sophie de Wessex. Sans oublier, bien sûr, Kate Middleton et le Prince William, accompagnés de leurs enfants, George, 8 ans et demi, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans.