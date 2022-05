Diaporama : Kate Middleton et le prince William : stylés et solennels, ils commémorent un triste anniversaire

1 / 21 Kate Middleton et le prince William : stylés et solennels, ils commémorent un triste anniversaire

2 / 21 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, assiste à l'ouverture officielle du mémorial Glade of Light à Manchester, Royaume Uni.

3 / 21 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, assistent à l'ouverture officielle du mémorial Glade of Light à Manchester, Royaume Uni, le 10 mai 2022. Le mémorial commémore les victimes de l'attaque terroriste du 22 mai 2017 à la Manchester Arena. Il rend hommage aux 22 personnes dont la vie a été prise, ainsi qu'à la mémoire de tous ceux qui ont été blessés ou affectés.

Prince William, The Duke of Cambridge and Catherine, The Duchess of Cambridge, attend the official opening of the Glade of Light Memorial on 10th May 2022. The memorial commemorates the victims of the 22nd May 2017 terrorist attack at Manchester Arena. It honours the 22 people whose lives were taken, as well as remembering everyone who was left injured or affected.

Catherine, The Duchess of Cambridge, attends the official opening of the Glade of Light Memorial on 10th May 2022. The memorial commemorates the victims of the 22nd May 2017 terrorist attack at Manchester Arena. It honours the 22 people whose lives were taken, as well as remembering everyone who was left injured or affected.

Catherine, The Duchess of Cambridge, attends the official opening of the Glade of Light Memorial on 10th May 2022. The memorial commemorates the victims of the 22nd May 2017 terrorist attack at Manchester Arena. It honours the 22 people whose lives were taken, as well as remembering everyone who was left injured or affected.

Catherine, The Duchess of Cambridge, attends the official opening of the Glade of Light Memorial on 10th May 2022. The memorial commemorates the victims of the 22nd May 2017 terrorist attack at Manchester Arena. It honours the 22 people whose lives were taken, as well as remembering everyone who was left injured or affected.

Prince William, The Duke of Cambridge and Catherine, The Duchess of Cambridge, attend the official opening of the Glade of Light Memorial on 10th May 2022. The memorial commemorates the victims of the 22nd May 2017 terrorist attack at Manchester Arena. It honours the 22 people whose lives were taken, as well as remembering everyone who was left injured or affected.