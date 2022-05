Kate Middleton : Son sosie qui fait un énorme buzz... bientôt dans The Crown ?

Kate Middleton a trouvé son sosie ! Sur TikTok, une jeune femme lui ressemblant comme deux gouttes d'eau rencontre un véritable succès. Et elle vient même d'annoncer qu'elle a postulé pour intégrer le casting de The Crown. En effet, depuis quelques jours, la série à succès a fait savoir qu'elle était à la recherche de sosies de la duchesse de Cambridge. Alors ce sosie viral de l'épouse du prince William sera-t-elle retenue pour le rôle ? Et surtout qui est elle ? On vous en dit plus...

Il s'agit de Brittany Dixon. Artiste australienne, elle a rejoint TikTok afin de promouvoir ses oeuvres. Mais un grand nombre d'utilisateurs a tout de suite été plus captivé par elle que par ses créations. Pourquoi ? Parce que la jeune femme est tout simplement une réplique (presque) parfaite de Kate Middleton. Sa ressemblance avec la mère de George, Charlotte – qui vient de célébrer ses 7 ans – et le petit Louis n'a pas manqué de les frapper. À force de recevoir des commentaires lui rappelant qu'elle en est le sosie, Brittany s'est laissée convaincre et a apparemment franchi le pas, elle veut devenir Kate Middleton à l'écran.

C'est en tout cas ce qu'elle a révélé à ses abonnés. Cela fait suite à l'annonce des producteurs de Netflix, datant d'il y a quelques jours, faisant état de la recherche d'une nouvelle tête pour The Crown. Ils sont en effet en quête d'une actrice "époustouflante" qui pourrait jouer une jeune Kate Middleton dans la sixième saison de la série à succès. Il n'en a pas fallu plus pour que la Kate Middleton de TikTok se laisse tenter. Il faut dire que ses abonnés l'ont aidée en lui envoyant de nombreux messages l'incitant à postuler. C'est chose faite. Elle a en effet expliqué dans l'une de ses vidéos à quoi ressemblait la candidature pour un tel rôle.