Claire Foy (The Crown) : Un fan lui fait vivre un enfer, des mails explicites dévoilés

Claire Foy a incarné la reine Elizabeth II dans les deux premières saisons de la série à succès The Crown. Dans la réalité, à défaut d'avoir été la Souveraine de tout un peuple, la comédienne est celle d'un homme et ce statut, elle s'en serait bien passé.

Comme l'indiquent les médias britanniques tels The Sun, la star de 37 ans est victime d'un harceleur répondant au nom de Jason Penrose. Ce dernier lui fait vivre un enfer depuis plusieurs mois. Outre le fait de sonner très régulièrement chez l'actrice, Jason Penrose aurait envoyé à Emma Jackson, l'agent de la star, des mails au contenu très explicite, dans lequel le potentiel dangereux de l'homme ne fait aucun doute. L'homme faisait part du contenu de ses rêves, dans lesquels Claire Foy était violée, se prostituait et dans lesquels il voulait en faire sa petite amie. En voyant l'auteur de ces mails roder autour de chez elle et sonner constamment à sa porte, l'actrice, inquiète, a donc appelé la police.

Jason Penrose est désormais sous le coup d'une ordonnance de restriction, l'empêchant d'approcher Claire Foy et d'entrer en contact avec elle ou son agent Emma Jackson de quelconque façon que ce soit. Une nouvelle audience est prévue pour le mois de juin. Claire Foy n'est pas la seule actrice à subir les affres d'un fan un peu trop pressant. En 2014, Sandra Bullock a elle aussi été victime d'un harceleur avec lequel les choses auraient pu très mal tourner.

La star se trouvait chez elle, en Californie, quand elle a constaté que Joshua James Corbett, l'homme qui la harcelait depuis des mois, s'était introduit chez elle. Sandra Bullock s'était alors réfugiée dans un placard d'où elle a appelé la police : "Je n'ai plus été la même après ça, confiait-elle dans l'émission de Jada Pinkett Smith. Je regardais mon corps et je me disais qu'il allait s'autodétruire. Il ne réagissait pas bien à ce qu'il se passait. Mes cheveux commençaient à tomber. J'avais des zones d'alopécie partout. Je me tenais près de la baignoire, et je comptais les cheveux qui tombaient". L'homme a mis fin à ses jours en 2018.