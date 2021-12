"Je n'étais plus la même après ça" : Sandra Bullock traumatisée par son harceleur qui s'était introduit chez elle

L'incident avait eu lieu le 8 juin 2014. Le criminel Joshua Corbett avait été arrêté, jugé et condamné par la justice californienne. Il avait écopé d'une peine de 5 ans de prison avec sursis avec obligation de soins en centre hospitalier, sous la supervision d'un agent de probation. Des armes ainsi qu'un document de 25 pages relatant son obsession pour l'actrice avaient été retrouvés à son domicile.

"Sandy, tu pourrais m'avoir aujourd'hui, cependant tu as choisi d'autres gens que moi. Je ne serais pas loin comme tu le sais. Je t'aime. Tu es vraiment spéciale pour moi et sans toi dans ma vie, il n'y aurait que de la misère. Je t'ai attendue et attendue, et tu n'es jamais venue, peut-être que cela supposait que ça arriverait d'une autre manière. Peut-être à Hawaï ou en courant dans la rue, qui sait. Je n'en ai aucune idée. Je vous aime toi et Louis, et je ne veux que faire partie de vos vies. Vous me manquez et je pense à vous tous les jours. Amour pour toujours, ton mari", pouvait-on lire sur dans ce document.

Joshua Corbett avait été remis en liberté en 2017. Il est mort en mai 2018. Il s'est suicidé chez lui, lors d'une intervention d'agents du SWAT venus avec un mandat.