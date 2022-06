Le prince William et ses 40 ans : un anniversaire atypique, des détails ont fuité

Rassurez-vous, William devrait tout de même avoir droit à sa petite fiesta d'anniversaire. Mais il faudra prendre son mal en patience. Le duc de Cambridge traverse le cap des 40 ans la même année que son épouse Kate Middleton et le couple royal célèbrera cet évènement ensemble, au château de Windsor puis à Sandringham House, avec la bénédiction de la reine Elizabeth II, durant l'été 2022. La maman de George, Charlotte et Louis aurait sans doute adoré pouvoir fêter son propre anniversaire en temps et en heure, le 9 janvier dernier. Hélas, cette sauterie avait dû être annulée à cause de l'augmentation des cas positifs de Covid-19 en Angleterre.