William et Kate, Harry et Meghan enfin réunis pour la première fois : retrouvailles stupéfiantes et complices en plein deuil

C'est un moment que l'on n'attendait plus. Les deux frères réunis, après des interminables mois sans s'adresser la parole. Une première depuis si longtemps, puisque le prince William et le prince Harry sont aujourd'hui l'un auprès de l'autre alors qu'Elizabeth II vient de disparaître, le 8 septembre. En tendant la main à son fils cadet, Charles III a eu un geste fort et a réussi à réconcilier, ce jour, ses deux fils. Et leurs épouses sont à leur côté pour les soutenir. Des images fortes des deux couples, Sussex et Cambridge – désormais Cornouailles – ensemble en train de découvrir les hommages déposés pour Sa Majesté par les Britanniques.

On voit même William avoir un regard pour sa belle-soeur Meghan Markle, semblant partager avec elle une explication, ou un souvenir. Meghan Markle tient fort la main d'Harry quand la princesse de Galles, tient celle de William, futur héritier. Tous très sobres. Meghan Markle, les cheveux lâchés, arbore une robe noire très classique, tout comme Kate Middleton, elle aussi ravissante et élégante en noire. Leurs visages à tous sont fermés, tristes, alors que le monde vit un deuil historique. C'est à la suite d'un moment terrible, la perte de la monarque à l'âge de 96 ans, qu'a lieu enfin cette trêve tant attendue entre les deux frères. Qu'on a également pu voir échanger quelques mots.

Des retrouvailles tant attendues, grâce au roi

Les deux fils du roi Charles III vont près de la foule, partagent quelques instants avec les Britanniques, venus par centaines pour ce jour si symbolique. Durant son discours, le roi Charles III a tenu à adresser un message à son fils cadet, qui s'était rendu – bien que trop tard au chevet de sa grand-mère à Balmoral. Il a voulu tendre une main au couple Sussex, après qu'ils ont quitté la famille royale. Jusqu'ici, Harry et William ne s'étaient plus parlé et rien ne semblait sur le point de s'arranger. Mais aujourd'hui, samedi 10 septembre, est un jour particulier marqué donc par ces retrouvailles si fortes. Si Kate Middleton était jusqu'ici absente, restée près de ses enfants, Meghan Markle avait dû annuler sa venue en Écosse. Mais ce jour, les épouses des deux frères font fi des disputes et se retrouvent, soudées. Ils repartent à bord de la même voiture. Une belle réunion. La famille avant tout.