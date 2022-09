Kate et William en plein deuil : leurs enfants George, Charlotte et Louis épargnés, une enseignante raconte

Personne n'oubliera jamais le visage de Kate Middleton dans sa voiture, alors qu'elle était en route pour aller chercher ses trois enfants George, Charlotte et Louis à la fin de leur toute première journée dans leur nouvelle école de Lambrook. Cette grande rentrée, qui avait été précédée d'une visite du prestigieux établissement la veille, et d'un entretien avec son directeur, a malheureusement coïncidé avec la mort de leur arrière grand-mère, Elizabeth II. La reine d'Angleterre s'est éteinte dans l'après-midi du jeudi 8 septembre, à l'âge de 96 ans.

Restés discrets depuis le décès de Sa Majesté, Kate Middleton et le prince William ont fait une sortie très remarquée samedi 10 septembre, pour aller à la rencontre de la foule amassée devant le château de Windsor. Et quelle n'a pas été la stupeur des Anglais de découvrir que le prince et la princesse de Galles (nouveaux titres que leur a offerts le roi Charles III lors de son tout premier discours officiel) n'étaient pas seuls mais accompagnés du prince Harry et de Meghan Markle. Malgré les tensions régnant depuis le Megxit, les "Fab Four" ont provisoirement enterré la hache de guerre. Une réconciliation sans aucun doute temporaire dont William a été à l'initiative, alors même que le Britannique de 40 ans n'avait pas voulu dîner avec son petit frère lorsqu'il l'avait rejoint au château de Balmoral le soir du décès de leur grand-mère.

Lors de cette sortie, Kate Middleton et le prince William ont échangé avec plusieurs personnes, mais ne se sont pris aucun vent contrairement à Meghan Markle, humiliée en public devant le château de Windsor. Elaine Gee, une enseignante de Wokingham, a eu le privilège de partager quelques mots avec le prince et la princesse Galles. Des mots qu'elle a retranscrits auprès de People. Il a été question des trois enfants de Kate et William et la façon dont la famille aborde ce deuil historique.

"William a parlé de George, Charlotte et Louis, disant qu'ils essayent de garder un sens dans la continuité pour eux à l'école et qu'ils tentent de garder les choses les plus normales possibles", a rapporté Elaine Gee. L'enseignante britannique a également tenu à témoigner toute son admiration à Kate Middleton dans ce moment difficile : "Catherine m'a remerciée et que toute la nation le ressentait. Ils étaient tous les deux gentils, authentiques. C'était vraiment très spéciale, définitivement un jour que je n'oublierai jamais."

Dignes face à cette douloureuse épreuve, Kate et William devront aussi l'être le 19 septembre, jour des obsèques d'Elizabeth II en l'abbaye de Westminster.