Mort d'Elizabeth II : Kate Middleton hérite du titre de Diana, cette annonce fracassante du roi Charles III

C'est l'autre évènement majeur qui a suivi la tragique disparition de la reine Elizabeth II : le discours du roi Charles III. Le monarque de 73 ans, qui sera officiellement roi ce samedi 10 septembre, a pris la parole pour la première fois ce jour, dans un message enregistré, avec une pensée pour sa mère. Mais pas seulement, très ému, le père de William et Harry a aussi fait une grande annonce, concernant son aîné et son épouse Kate Middleton. En effet, les duc et duchesse de Cambridge sont devenus duc et duchesse de Cornouailles mais pas seulement, ils sont désormais prince et princesse de Galles.

Kate Middleton sera désormais connue sous le nom de princesse de Galles, comme l'a confirmé le roi Charles III ce soir. La duchesse de Cornouailles, ex-de Cambridge, est le premier membre de la famille royale à détenir ce titre depuis sa belle-mère, la regrettée Lady Diana. Cependant, une source a déclaré que la nouvelle princesse de Galles "apprécie l'histoire associée à ce rôle, mais voudra naturellement se tourner vers l'avenir pour créer sa propre voie". "Aujourd'hui, je suis fier de nommer [William] Prince de Galles, le pays dont j'ai eu le privilège de porter le titre pendant une si grande partie de ma vie et de mon devoir", a-t-il lancé durant son discours. Kate Middleton n'a pu se rendre au chevet d'Elizabeth II, avant qu'elle ne rende son dernier souffle. La mère de George, Charlotte et Louis est restée à Windsor près des enfants.

Premières images de Kate Middleton, fatiguée et très sobre

Ce vendredi 9 septembre, alors que William et Harry ont regagné l'Angleterre, Kate Middleton est apparue pour la première fois depuis la tragique nouvelle (voir les photos ici, au Mail online). La mère de trois enfants se rendait à la nouvelle école Lambrook de ces derniers, où ils ont effectué leur entrée deux jours auparavant, très élégants en uniformes. Cachée par d'épaisses lunettes de soleil, elle était vêtue de noir, une queue de cheval en guise de coiffure, des perles en boucle d'oreilles, et affichait une mine plutôt fatiguée. Dans ce look sobre, elle est allée récupérer ses trois enfants, solide soutien pour eux alors qu'ils viennent de perdre leur arrière-grand-mère dont ils étaient si proches. Si elle n'a pas été présente sur place à Balmoral, il est certain que l'épouse du prince William a dû l'épauler à distance, dans cette nouvelle épreuve.