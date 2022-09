Elizabeth II : Kate Middleton absente à son chevet, on sait pourquoi elle n'a pas accompagné William

Plus les heures passent et plus les espoirs s'amenuisent. Ce jeudi 8 septembre aux alentours de midi, heure locale, le palais de Buckingham a publié un communiqué au sujet de la santé en déclin d'Elizabeth II : "Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale." Que les médecins prennent eux-mêmes le temps d'exprimer leurs inquiétudes est déjà rare mais un fait est encore plus préoccupant : celui du rassemblement des plus proches membres de la famille royale auprès de la reine après cette annonce.

Les enfants de la reine, les princes Charles, Andrew, Edward ainsi que la princesse Anne, se sont vite rendus au château de Balmoral pour être auprès de leur mère. Tout comme le prince William, qui héritera du trône après la mort de son père le prince Charles, ainsi que le prince Harry et sa femme Meghan Markle, présents sur le sol britannique pour des événements caritatifs auxquels ils n'assisteront pas. Cependant, une grande figure de la monarchie manque encore à l'appel : Kate Middleton.

La duchesse de Cambridge est toujours à Londres. Non pas parce qu'elle n'a pas envie de croiser Meghan Markle ou qu'elle est en froid avec la reine mais bel et bien pour ses enfants. Ce mercredi 7, George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, ont fait leur rentrée des classes accompagnés de leurs parents. Un événement d'autant plus important qu'ils découvraient leur toute nouvelle école après leur déménagement ! Ce jeudi 8, ils ont, comme tous les autres élèves, pris le chemin de l'école et n'en sont pas encore sortis. Il se pourrait donc que Kate Middleton attende que George, Charlotte et Louis aient terminé leur journée pour rejoindre tout le monde à Balmoral.

L'heure est grave pour la famille royale britannique. Si à 96 ans, Elizabeth II réalisait encore il y a peu l'exploit de faire des apparitions publiques, d'assurer des réunions et des obligations royales, sa santé, fragilisée par la mort de son époux le prince Philip en avril 2021 et la contraction de la Covid-19, l'a forcée à prendre un peu de repos et à se ménager. Plusieurs événements en marge de son jubilé de platine cette année ont d'ailleurs été marqués par son absence de dernière minute, conseillée par les médecins. Un corps médical encore plus inquiet aujourd'hui...