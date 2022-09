Diaporama : Elizabeth II : Kate Middleton absente à son chevet, on sait pourquoi elle n'a pas accompagné William

Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, Le prince Charles, prince de Galles, La reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince William, duc de Cambridge, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge et leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis - La famille royale regarde la grande parade qui clôture les festivités du jubilé de platine de la reine à Londres le 5 juin 2022.

10 / 19

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex lors d'un excursion en bateau sur le Rhin jusqu'à la Merkur Spiel-Arena dans le cadre de la visite du couple ducal de Sussex pour l'événement 'Invictus Games Düsseldorf - 2023 One Year to Go' à Düsseldorf, Allemagne, le 6 septembre 2022.