Mort d'Elizabeth II : très ému, le roi Charles III prend la parole pour la première fois en tant que souverain

L'évènement est tragique, mais il est également historique. En s'éteignant le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans, dans sa résidence de Balmoral en Ecosse, Elizabeth II cède le trône à son héritier, son fils aîné, le prince Charles. Il faudra désormais l'appeler le roi Charles III, puisqu'il sera officiellement proclamé roi ce samedi, par le conseil de succession, réuni au palais de Saint-James de Londres. C'est en cette qualité, donc, qu'il prend aujourd'hui la parole, dans un message enregistré, avec une pensée pour sa mère.

"Je vous parle aujourd'hui avec un sentiment de profonde tristesse, a-t-il expliqué avec émotion. Toute sa vie, sa majesté la reine, ma mère tant aimée, a été un exemple pour moi et pour l'ensemble de sa famille. Nous lui devons une dette de gratitude pour son amour, son affection. La reine Elizabeth a vécu une bonne vie. Elle reste profondément dans nos coeurs après avoir disparu. En plus de notre tristesse personnelle, nous partageons avec vous un sentiment de gratitude pour plus de 70 ans passés avec elle [...] Comme tous les membres de ma famille peuvent en témoigner, elle associait à toutes ses qualités une chaleur, un sens de l'humour et une capacité à toujours voir le meilleur des gens. Je tiens à rendre hommage à sa mémoire et à honorer cette vie au service de la nation. Je sais que sa mort vous rend tous tristes. Je partage ce sens de perte infini..."