Elizabeth II au plus mal : la reine a tout prévu pour ses obsèques, ce que prévoit le protocole

Ce que redoutaient les Britanniques (et le reste du monde) semble malheureusement se profiler. Ce jeudi 8 septembre 2022, dans un communiqué officiel transmis par le palais de Buckingham, les médecins personnels de la reine ont exprimé tout leur inquiétude : "Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale." Tous les membres de la famille royale vont se retrouver à Balmoral, où sa Majesté se trouve depuis plusieurs semaines, d'ici quelques heures. Harry et Meghan, en Europe depuis le week-end dernier, sont en route pour l'Ecosse.

Si Elizabth II venait à pousser son dernier souffle, le palais lancera officiellement l'Opération London Bridge, qui détaille toutes les étapes à suivre jusqu'aux obsèques. Une partie du déroulé a même été pensée à l'avance par la souveraine elle-même. D'autres ne dépendent que de son héritier le prince Charles, qui doit aviser en temps réel...

Depuis les années 1960, le programme des funérailles est régulièrement mis à jour pour coller au contexte du décès. Depuis 2017, le nom de code "London Bridge is down"(comprendre "Le pont de Londres est tombé") est celui que le secrétaire personnel de la reine doit utiliser pour prévenir le Premier ministre britannique de son décès, par l'intermédiaire de lignes téléphoniques sécurisées. Ont ensuite été mis au courant les différents ministres et gouvernements des pays du Commonwealth. Tout un plan détaillé, à la minute près, se met alors en marche au Royaume-Uni, les pays du Commonwealth ayant leur propre plan.

Un communiqué officiel est transmis par PA Media (ex Associated Press), les présentateurs télé s'habillent de noir (certains ont déjà revêtu cette tenue) et les stations de radio adaptent leurs programmes avec des musiques moins joyeuses. Devant le palais de Buckingham, un valet vient afficher l'annonce du décès. Les sites internet et réseaux sociaux de la famille royale et du gouvernement s'habillent alors de noir.

Si Elizabeth II décède à Balmoral, en Ecosse, le cercueil sera d'abord été exposé à Holyrod Palace, avant une cérémonie à la Cathédrale St Giles d'Edimbourg et un transfert à Londres en train royal. Peu importe d'où il part, le cercueil doit arriver à la salle du trône du palais de Buckingham.

Au cinquième jour après son décès, la dépouille de la reine sera déplacée à Westminster Hall (au Parlement), dans une chapelle ardente ouverte au public, pour trois jours. Il faut attendre le dixième jour après la mort d'Elizabeth II pour que se tiennent ses funérailles en l'abbaye de Westminster.

Le cercueil sera finalement transporté au château de Windsor, où la défunte reposera au mémorial George VI de la chapelle St George, avec son mari le prince Philip (décédé en avril 2021). La date de l'enterrement sera déclarée journée de deuil national et deux minutes de silence seront observées partout au Royaume-Uni.

Et le nouveau roi ?

Le jour même de l'annonce du décès de la reine, les Parlements anglais, écossais, gallois et d'Irlande du Nord sont censés se réunir au mieux. Le Premier ministre britannique - Liz Truss en l'occurrence - doit de son côté rencontrer le nouveau souverain, à savoir le prince Charles, le fils aîné d'Elizabeth II. Ce dernier doit ensuite prononcer un premier discours à 18 heures. Des tirs doivent également être tirés et une première cérémonie hommage doit se tenir à la Cathédrale St Paul en présence du Premier ministre et plusieurs de ses ministres.

Au lendemain du décès de la reine, le Conseil de Succession doit se réunir à St James's Palace pour proclamer le nouveau souverain. Le fils aîné du prince Charles, le prince William, devient alors le nouveau prince de Galles. Le couronnement du prince Charles ne viendra que plusieurs mois après. Le Parlement doit ensuite prêter allégeance à ce nouveau roi. La plupart des activités parlementaires sont alors suspendues pour dix jours.

Au troisième jour après le décès d'Elizabeth II, le prince Charles doit entamer une tournée express au Royaume-Uni : il est attendu au Parlement écossais, avant une cérémonie religieuse à la Cathédrale St Giles d'Edimbourg. Le lendemain, il doit se rendre en Irlande du Nord. Sept jours après le décès de la reine, son héritier doit se rendre au Pays de Galles.