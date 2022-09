Elizabeth II : Meghan Markle et Harry en route pour l'Écosse, toute la famille réunie à Balmoral

L'état de santé de la reine Elizabeth II semble plus que jamais préoccupant. Depuis la mort de son mari le prince Philip, la souveraine de 96 ans connaît de nombreux pépins de santé. Et même lors de son jubilé de platine, la reine s'est vue contrainte d'annuler sa présence à plusieurs événements. Ce mercredi 7 septembre, c'est une nouvelle réunion en visio qui a dû être annulée à la dernière minute. Et alors que tous ses enfants se réunissent à son chevet, voilà que Meghan Markle et Harry arrivent eux aussi à Balmoral. Vive inquiétude. "Un porte-parole du Sussex confirme que le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex se rendront en Écosse", écrit Omid Scobie sur Twitter, ce jeudi 8 septembre.

Alors que les absences répétées de Sa Majesté à l'anniversaire de son règne ont fait craindre le pire à ses proches et au peuple britannique, les dernières nouvelles sont tout sauf rassurantes. Les médecins sont "préoccupés" par son état de santé et "ont recommandé qu'elle soit placée sous surveillance médicale" dans son château de Balmoral en Ecosse, a indiqué le palais de Buckingham ce jeudi. Un panneau indiquant "Pas de cérémonie de relève de la garde aujourd'hui" est affiché dans la cour du palais de Buckingham, à Londres, comme le rapporte le site de BFM. Et la venue du couple Sussex, actuellement en Europe, n'est pas sans ajouter de l'inquiétude, tant le moment semble grave.

Qui sont les membres de la famille royale à son chevet, à Balmoral ?

La monarque de 96 ans, à la longévité record et à l'immense popularité, dont le Royaume-Uni a fêté en juin les 70 ans de règne, a vu sa santé se dégrader depuis une nuit à l'hôpital il y a près d'un an, pour des raisons jamais précisées jusqu'ici. Elle n'apparaissait plus que rarement en public, ses services évoquant des problèmes de mobilité épisodiques, et déléguait de plus en plus de fonctions à ses héritiers directs, Charles et William. "Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale. La reine continue à se sentir bien et reste à Balmoral", a annoncé le palais, pourtant d'habitude si discret sur l'état de santé de la monarque, comme précisé par l'AFP.