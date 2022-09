Elizabeth II dans un état préoccupant et "sous surveillance", Charles et William se rendent à Balmoral

"Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale", rapporte un communiqué du palais. Il est également précisé que "la reine continue à se sentir à l'aise et à Balmoral." Pas certain que cela suffise à rassurer les plus inquiets, particulièrement quand l'on sait que les princes Charles et William ont accouru à Balmoral quand ils ont appris la nouvelle.

Rebecca English, journaliste spécialisée dans la monarchie, s'était exprimée après l'annulation de la réunion de la veille, tentant de garder espoir concernant la forme de la Souveraine : "Au regard des nouvelles de ce soir sur le besoin de repos de la reine, cela me semble le plus approprié. On me dit qu'il n'y a pas de raison de s'alerter et que Sa Majesté est en bonne forme. On me souligne également que nous devrions nous émerveiller de tout ce qu'elle fait, et pas de ce qu'elle ne fait pas. Mais elle a 96 ans et se fatigue forcément." Espérons que le repos suffise...