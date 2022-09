Meghan Markle, look glamour et épaules dénudées : la duchesse fait le show avec Harry, très tendre

Les jours se succèdent et les looks de Meghan Markle continuent de capter toute l'attention portée sur le couple Sussex. Le prince Harry et son épouse sont de passage en Europe. Après leur venue très remarquée à Manchester, à l'occasion du sommet One Young World Summit 2022 à Manchester (Angleterre). Et, le 5 septembre, le lendemain, ils ont été photographiés à Düsseldorf (Allemagne). Si son total look rouge de la veille reste encore dans les esprits, la duchesse a de nouveau fait sensation à l'occasion de cette sortie. Les épaules dénudées, sourire ultra large, et look immaculé, elle a attiré (encore) tous les regards.

Le couple, qui séjourne au Frogmore Cottage sur le domaine de Windsor, est à Düsseldorf pour le lancement des Invictus Games 2023, l'événement fondé par le fils de Diana et Charles. Des centaines de fans ont pu, malgré la chaleur étouffante, réussir à voir les Sussex. Vêtue d'un top sans manche ivoire signé Anine Bing, et d'un pantalon beige Brandon Maxwell, Meghan Markle, les cheveux relevés en chignon, était ravissante. Harry était de son côté tout aussi élégant dans un costume gris. La police locale avait pensé à tout, fermant de nombreux carrefours pour faciliter la venue des Sussex.

Harry toujours réconfortant et tendre avec la duchesse

Comme toujours, les gestes tendres ont été multiples. Harry a posé une main réconfortante autour de son épouse. Avant de la tenir par la main, comme à son habitude. Le couple, tout sourire, est apparu très complice et a pu compter sur la présence d'une horde de sécurité. L'ancien agent des services secrets américains Christopher Sanchez, désormais garde du corps personnel du couple, veillait sur eux. Les parents d'Archie et Lilibet ont été accueillis sur le tapis rouge par le maire de Düsseldorf Stephan Keller et un haut responsable de l'armée allemande. Une belle journée qui pourra leur faire oublier les critiques qui ont visé l'ex-actrice après son discours à Manchester, où elle a été targuée d'être trop "égocentrique".