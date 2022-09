Meghan Markle en total look rouge vibrant : la femme d'Harry trop "égocentrique", attise les critiques

Le prince Harry et Meghan Markle sont arrivés en Angleterre. Et si le couple de Sussex ne compte pas rencontrer le prince William et Kate Middleton durant ce voyage, de nombreuses tâches les attendent néanmoins. Et déjà l'heure est aux polémiques. Ce dimanche 5 septembre, Harry et Meghan sont arrivés au One Young World Summit 2022 à Manchester. Et l'ancienne actrice de Suits a été pointée du doigt pour avoir prononcé un discours très "moi, moi, moi", lors de ce sommet. La mère d'Archie et Lilibet Diana a fait près de 54 références à elle-même lors d'une conversation de sept minutes, pourtant articulée sur l'égalité des sexes.

Un premier discours depuis le Megxit qui a provoqué de nombreuses critiques. Ingrid Seward, rédactrice en chef de Majesty Magazine, a noté que le discours de Meghan "était juste" moi, moi, moi. Meghan et Harry ont néanmoins été chaleureusement accueillis. Mais quelques minutes plus tôt, alors que le couple sortait de sa voiture, beaucoup dans une foule de 100 personnes ont hué derrière une barrière à quelques mètres de là. Un manifestant portait une pancarte indiquant: "FO Harry and Me-Gain Fake Royals". Heureusement, Meghan Markle a pu compter sur le soutien indéfectible de son époux le prince Harry. Durant son discours, le duc de Sussex la regardait, souriant.

Un total look rouge envoûtant

Si elle a dû faire face à cette manifestation, Meghan Markle affichait un total look rouge ravissant, dont le prix a été dévoilé. La duchesse de 41 ans a opté pour un chemiser de la marque Another Tomorrow, de plus de 540 euros, quand le pantalon Bridgewater équivaut à une valeur de 629 euros. Une tenue qui a capté tous les regards alors que le couple rejoignait ce sommet. C'est toujours complice et soudé que le duo a fait son entrée. Main dans la main et tout sourire, Meghan Markle et le prince Harry semblaient sur leur petit nuage. Et même les attaques aussi nombreuses soient-elles ne pourront rien gâcher à leur bonheur.