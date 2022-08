Meghan Markle : Sa fille Lilibet, adorable rousse aux yeux bleus, le sosie de son papa !

Sa propre chevelure, Meghan Markle l'a dévoilée au naturel et bouclées, un look qu'elle avait dévoilé en pleine conversation Zoom avec son fils Archie sur les genoux, sur les réseaux sociaux. Une apparition qui avait suscité autant d'applaudissements que de critiques, ses détracteurs pointant du doigt le besoin de créer le buzz.

Du côté de ses cousins germains, les enfants du prince William et de Kate Middleton ont affiché durant leur petite enfance de cheveux blonds, mais les reflets vénitiens de la cadette sont indéniables. Aujourd'hui, George (9 ans), Charlotte (7 ans) et Louis (4 ans) tendent plus vers le châtain clair. Au cours de cet entretien pour The Cut, une amusante anecdote sur sa fille et sa relation avec son célèbre papa fait aussi surface : "Vers la fin de la journée, Lilibet est apparue avec sa nounou, sans sourire, avec ses superbes yeux bleus perçants, avant que son père ne commence à faire du beatboxing pour l'amuser et faire danser toute la famille."

Sous les projecteurs avec son podcast Archetypes malgré une popularité qui divise, Meghan Markle veut se présenter comme une maman comme toutes les autres et souhaite contribuer à la défense des causes qui lui tiennent à coeur, comme l'écologie, la santé mentale, les droits des femmes à travers diverses activités caritatives.