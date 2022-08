Meghan Markle menteuse ? On l'accuse d'avoir inventé une terrible histoire impliquant Archie

Meghan Markle a dévoilé son nouveau podcast sur Spotify, et comme toujours ses détracteurs ne se sont pas fait attendre. Alors qu'ils ont d'abord reproché à la duchesse de Sussex une apparition surprise, faussement naturelle – la femme du prince Harry arborait les cheveux au naturel, sans make up et avec Archie sur le genoux en pleine réunion Zoom –, désormais, on lui reproche d'avoir inventé une terrible histoire. Recevant sa très grande amie Serena Williams, pour le premier épisode d'Archetypes, elle a évoqué un moment terrifiant durant lequel la chambre de son fils Archie a pris feu.

Menteuse, Meghan ? Certains commencent déjà à pointer du doigt l'ex-actrice pour avoir quelque peu arrangé sa version des faits. Meghan Markle aurait dû savoir que le "spectacle devait continuer" et que ses engagements devaient se poursuivre après qu'un "incendie" se soit déclaré dans la chambre de son fils Archie en Afrique du Sud, ont rapporté des experts, selon DailyMail. De plus, certains ont beau se souvenir d'un incident, ils évoquent plutôt un radiateur qui fume plutôt qu'un réel incendie. Heureusement, néanmoins plus de peur que de mal puisqu'à ce moment-là, Archie n'était pas dans la fameuse chambre.

L'agenda du couple Sussex aurait été modifié, en cas d'incendie

Mais ce qui a tendance à agacer les experts, c'est que Meghan Markle s'est plainte d'avoir dû continuer à assurer ses engagements lors de ce séjour officiel en Afrique du Sud avec son époux le prince Harry. "C'est désagréable à entendre, mais en tant qu'actrice, ne sait-elle pas que le spectacle doit continuer?", s'est interrogée Angela Levin. Selon eux, en tant que membres de la famille royale, le couple aurait eu le dernier mot sur la poursuite de ces participations. Si une annonce avait été faite au sujet d'un réel incendie qui aurait affecté de près ou de loin Archie, le calendrier du couple Sussex aurait selon eux tout de suite été modifié. Une nouvelle histoire qui a eu le don de faire sortir de leurs gonds les innombrables détracteurs de la belle-soeur de Kate Middleton.