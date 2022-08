Prince Harry : Voyage surprise dans un cadre de rêve, loin de Meghan et des enfants

Le prince Harry a posé ses valises pour quelques jours au Mozambique. Il y est arrivé le jeudi 18 août 2022 a confirmé son porte-parole à NBC News. Un voyage express, en solo, au plus près de la nature et des animaux mais dans le confort tout de même.

"Le prince Harry, duc de Sussex, accueille et co-anime une visite pour un groupe de représentants américains, de défenseurs de l'environnement et de philanthropes alors qu'ils visitent des zones naturelles et fauniques au Mozambique, en sa qualité de président d'African Parks, un organisme à but non lucratif qui gère des parcs nationaux à travers le continent", a fait savoir le porte-parole du prince, pris en photo au premier jour de son voyage. Le fils de la regretté princesse Diana travaille avec cet organisme depuis 2016 et en est devenu le président l'année suivante. Cela fait plus de vingt ans qu'il se rend en Afrique, pour le plaisir ou pour représenter la couronne britannique ; depuis qu'il a abandonné son rôle auprès de la famille royale, en 2020, le Mozambique est le troisième pays qu'il a visité en dehors des Etats-Unis, son nouveau lieu de vie.