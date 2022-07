Meghan Markle et le prince Harry : De sortie avec Archie, rares photos de leur fils très craquant

À l'occasion de l'Independance Day le 4 juillet (l'équivalent américain de la fête nationale le 14 juillet), Meghan Markle et son mari le prince Harry ont assisté au défilé traditionnel dans le quartier de Jackson Hole dans l'État du Wyoming aux Etats-Unis. Une foule de spectateurs était présente à l'évènement. Le duc et la duchesse de Sussex sont venus avec leur fils de 3 ans, Archie. Un petit garçon que le couple ne montre que très rarement en public.

Archie, le portrait craché de son père

Le site du Daily Mail a dévoilé à cette occasion des photos exclusives et inédites de la présence d'Harry et Meghan où l'on aperçoit le petit Archie à visage découvert sur certaines photos. Le jeune homme, casquette de couleur bleue, blanche et rouge sur la tête, portait une chemise à rayures, un jean et des baskets bleues à scratch. Il tenait également un mini-drapeau américain à sa main droite. En voyant ces photos, on remarque que le petit Archie est le portrait craché de son père qui lui a transmis sa chevelure rousse ; même si le prince devient de plus en plus chauve avec le temps !

Ses parents d'ailleurs n'étaient pas bien loin. En effet, ils étaient assis sur le bord du trottoir. Le prince Harry portait une casquette de baseball beige avec un polo gris manches courtes, un short de même couleur et des baskets. Sa femme Meghan Markle arborait un débardeur, avec un jean noir, des sandales et un chapeau marron à large bord qui lui allait à ravir ! En revanche, leur fille de 1 an, Lilibet n'était pas de la partie !