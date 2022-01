Meghan Markle et Harry : Cette crèche californienne très spéciale qu'ils ont choisie pour Archie

Après avoir découvert une toute première photo à quatre, voilà qu'on en sait un peu plus sur les journées du petit Archie (2 ans). A en croire les informations du Mirror, relayées le 1er janvier 2022, le prince Harry et Meghan Markle ont inscrit leur fils dans une crèche californienne moderne. Cela fait bientôt deux ans que le duc et la duchesse de Sussex ont quitté la monarchie britannique pour s'installer en Californie.

Depuis l'été 2020, ils vivent avec Archie et leur fille Lilibet (7 mois) dans une luxueuse villa située dans le quartier huppé de Montecito, près de Santa Barbara. Dans ce quartier où résident de nombreuses célébrités, la plupart des enfants de stars vont à l'école épiscopale All Saints by the Sea. Mais Meghan Markle et Harry ont choisi un autre établissement moins traditionnel pour leur aîné : une crèche qui enseigne "l'alphabétisation émotionnelle", la pleine conscience et comment être gentil et protéger l'environnement.

Selon le tabloïd, les élèves sont peu nombreux par classe et ils évoluent dans un cadre épanouissant avec un jardin aux arbres fruitiers, rempli de papillons, abeilles et oiseaux. Les enfants sont également initiés à l'espagnol, à la musique, la danse, le théâtre et ont même des cours pour découvrir le code informatique. Le tabloïd précise que l'ancienne actrice de 40 ans a déjà été aperçue alors qu'elle déposait son fils à cette crèche, avec son sac à dos vert et sa "lunch box" sur le thème de l'espace. Il arrive aussi que le prince Harry soit en charge de cette mission...

Archie n'est que l'un d'entre eux

"Harry dépose souvent Archie et le récupère, il a l'air d'être un bon papa, a rapporté le parent d'un camarade de classe d'Archie. Tous les parents se sont montrés décontractés pour accueillir Harry et Meghan, sans faire d'histoires. Et pour les autres enfants, Archie n'est que l'un d'entre eux. Ils ne savent pas que ses parents font partie de la famille royale, et s'en ficheraient probablement – à moins que Meghan ne soit une princesse Disney."