Diaporama Meghan Markle et Harry : Cette crèche californienne très spéciale qu'ils ont choisie pour Archie

1 / 14 Le prince Harry et Meghan Markle ont visité le World Trade Center à New York.

2 / 14 Premier portrait de famille à quatre pour le prince Harry, Meghan Markle et leurs deux enfants : Archie et Lilibet. Photo prise par leur ami photographe Alexi Lubomirski et dévoilée pour leur carte de voeux en décembre 2021.

3 / 14 Meghan Markle, duchesse de Sussex, lit l'histoire "Duck ! Rabbit ! " à son fils Archie à l'occasion de son 1er anniversaire pour le compte Instagram de l'ONG "Save The Children". A la fin de la séquence, l'association fait un appel aux dons pour aider les familles les plus démunies face à la pandémie du coronavirus (Covid-19). Los Angeles. Le 6 mai 2020.

4 / 14 Photo publiée par Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, pour le deuxième anniversaire de leur fils Archie Mountbatten-Windsor, le 6 mai 2021. The Duke and Duchess of Sussex via Bestimage

5 / 14 Le prince Harry et Meghan Markle - Concert Global Citizens 2021 au coeur de Central Park à New York le 25 septembre 2021.

6 / 14 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, avec leur fils Archie ont rencontré l'archevêque Desmond Tutu et sa femme à Cape Town, Afrique du Sud. Le 25 septembre 2019

7 / 14 Le prince Harry et Meghan Markle, duc et duchesse de Sussex, présentent leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor dans le hall St George au château de Windsor le 8 mai 2019.

8 / 14 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex vont saluer les équipes de baseball "Boston Red Sox" et "New York Yankees" dans leurs vestiaires dans le cadre des Invictus Games 2019 au London Stadium. Londres, le 29 juin 2019.

9 / 14 Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex et leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor lors d'un match de polo de bienfaisance King Power Royal Charity Polo Day à Wokinghan, comté de Berkshire, Royaume Uni, le 10 juillet 2019.

10 / 14 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle sortent du restaurant Melba's à New York, le 24 septembre 2021.

11 / 14 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle ont visité l'école primaire P.S. 123 Mahalia Jackson d'Harlem avant d'aller déjeuner au restaurant Melba's à New York, le 24 septembre 2021. Meghan Markle et le prince Harry se sont rendus vendredi dans une école primaire du quartier de Harlem, à New York, afin de faire la lecture aux enfants.

12 / 14 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle ont visité l'école primaire P.S. 123 Mahalia Jackson d'Harlem avant d'aller déjeuner au restaurant Melba's à New York, le 24 septembre 2021. Meghan Markle et le prince Harry se sont rendus vendredi dans u

13 / 14 Le prince Harry, duc de Sussex, et sa femme Meghan Markle ont été aperçus dans les rues de New York, le 23 septembre 2021.