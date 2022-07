Diaporama : Meghan Markle et le prince Harry : De sortie avec Archie, rares photos de leur fils très craquant

3 / 15

Carte de voeux du prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle avec leurs enfants, Archie et Lilibet. Sur cette photo, prise l'été dernier à leur domicile de Montecito (Californie), le prince Harry tient dans ses bras Archie, 2 ans tandis que Lilibet, 6 mois, est portée dans les bras de sa mère. Sur la carte de voeux, le couple écrit, "En cette année 2021, nous avons accueilli notre fille Lilibet au monde. Archie a fait de nous une maman et un papa, et Lili a fait de nous une famille", avant d'ajouter avoir fait des donations à des oeuvres venant en aide aux familles, dont les réfugiés afghans aux Etats-Unis. Montecito. Eté 2021. © Photo by Alexi Lubomirski, Copyright owned by Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex via Bestimage