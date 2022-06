Lilibet, sosie du prince Harry ou de Meghan ? Preuves et débat enflammé, un expert tranche !

Le lundi 6 juin, l'attention des fans de la famille royale britannique s'est portée sur les premières images de Lilibet, la petite dernière du prince Harry et de Meghan Markle. Une première photo officielle de la fillette qui a été dévoilée sur le compte de Misan Harriman, ami de la famille et photographe, sur laquelle elle dévoile sa jolie bouille et sa chevelure rousse, qu'elle tient bien entendu de son papa. Et si la ressemblance son grand frère Archie, 3 ans a largement été soulevée, certains s'opposent quant à savoir à qui elle ressemble le plus entre ses deux parents. Un expert a tranché.

En découvrant des photos du fils cadet de Diana et du prince William, certains sur Twitter ont rapidement déclaré que la petite Lilibet avait tout pris de son illustre papa. "Harry a des gènes dominants, c'est sûr", a fait remarquer un internaute. Mais d'autres ont remarqué le sourire de la soeur d'Archie qui n'est pas sans rappeler celui de l'actrice américaine. "Lilibet ressemble à bébé Meghan", a écrit l'un d'entre eux. D'autres comparant l'arrière-petite-fille d'Elizabeth II à "un mini Archie". Mais alors quels sont les gênes qui l'ont emporté ?

Un expert a tranché

Eh bien, selon un expert, l'ADN Markle a clairement remporté la partie. Comme le rapporte le site The News,

Lilibet Diana ressemble plus à son grand-père Thomas Markle. Et preuve à l'appui puisqu'il propose une comparaison de deux clichés, celui de Lilibet Diana dévoilé à son premier anniversaire, et l'autre du père de la duchesse de Sussex. "Les gènes de Thomas ont remporté la course ici. Pas de concours", a fait savoir l'expert en langage corporel Jesus Enrique Rosas.