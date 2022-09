Diaporama : Elizabeth II : Meghan Markle et Harry en route pour l'Écosse, toute la famille réunie à Balmoral

1 / 17 Elizabeth II : Meghan Markle et Harry en route pour l'Écosse, toute la famille réunie à Balmoral

2 / 17 Le prince Harry, duc de Sussex et sa femme Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrivent à l'exposition commémorative de la naissance de Nelson Mandela au centre Southbank à Londres,





3 / 17 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrivent à l'hôtel de ville pour l'événement Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, à Düsseldorf, Allemagne.

4 / 17 La reine Elisabeth II d'Angleterre reçoit Liz Truss, nouvelle Première ministre britannique, à Balmoral pour lui demander de former un nouveau gouvernement. La veille, Liz Truss avait été désigné à 57 % des voix comme leader du parti conservateur. Le 6 septembre 2022.





5 / 17 La reine Elisabeth II d'Angleterre lors de l'inauguration de l'hospice de la Tamise à Maidenhead, Berkshire, Royaume Uni, le 15 juillet 2022.





6 / 17 La reine Elisabeth II d'Angleterre, accompagnée du prince Charles, prince de Galles, assiste à la parade de la Royal Company of Archers dans les jardins du palais de Holyroodhouse à Édimbourg, Royaume Uni, le 30 juin 2022.





7 / 17 La reine Elizabeth II assiste à un défilé de loyauté des forces armées dans les jardins du palais de Holyroodhouse, à Édimbourg, à l'occasion de son jubilé de platine en Écosse. La cérémonie fait partie du voyage traditionnel de la reine en Écosse pour la semaine de Holyrood. Edimbourg, le 28 juin 2022.





8 / 17 La reine Elisabeth II d'Angleterre lors de la remise de la Médaille de la musique de Sa Majesté pour l'année 2021 à John Wallace dans son palais d'Edimbourg. Le 28 juin 2022





9 / 17 C'est la rentrée ! Le prince George, la princess Charlotte et le prince Louis, accompagnés de leurs parents la duchesse et le duc de Cambridge Catherine (Kate) et William, arrivant pour la pré-rentrée de leur nouvelle école, Lambrook, dans le Berkshire près d'Ascot.

10 / 17 La reine Elisabeth II d'Angleterre - Jubilé de platine de la reine Elisabeth II d'Angleterre à Bukingham Palace à Londres





11 / 17 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrivent à l'hôtel de ville pour l'événement Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, à Düsseldorf, Allemagne, le 6 septembre 2022.

12 / 17 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrivent à l'hôtel de ville pour l'événement Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, à Düsseldorf, Allemagne, le 6 septembre 2022.

13 / 17 Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrive à l'hôtel de ville pour l'événement Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, à Düsseldorf, Allemagne, le 6 septembre 2022.

14 / 17 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrivent au "One Young World Summit" à Manchester

15 / 17 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrivent au "One Young World Summit 2022" à Manchester, le 5 septembre 2022.

16 / 17 C'est la rentrée ! Le prince George, la princess Charlotte et le prince Louis, accompagnés de leurs parents la duchesse et le duc de Cambridge Catherine (Kate) et William, arrivant pour la pré-rentrée de leur nouvelle école, Lambrook, dans le Berkshire près d'Ascot.