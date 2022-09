Diaporama : Kate Middleton brise le silence sur le deuil de ses enfants George, Charlotte et Louis, enfin des nouvelles !

3 / 18

Une maman au top avec une robe à pois, son motif de prédilection - Le prince George, la princess Charlotte et le prince Louis, accompagnés de leurs parents la duchesse et le duc de Cambridge Catherine (Kate) et William, arrivant pour la pré-rentrée de leur nouvelle école, Lambrook, dans le Berkshire près d'Ascot. 7 septembre 2022