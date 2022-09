Mort d'Elizabeth II : obsèques nationales, procession, inhumation... Le programme complet de ses funérailles dévoilé

C'est une journée qui s'annonce gigantesque à Londres ce lundi 19 septembre : alors que la plupart des pays du monde enverront un représentant dans la capitale britannique pour les obsèques de la reine Elizabeth II, la famille royale au grand complet sera réunie derrière le nouveau roi Charles III et sa femme, la reine consort Camilla le temps de différentes cérémonies.

À partir de midi heure française (11h, heure locale), une procession débutera en effet sur les bords de la Tamise pour transporter le cercueil de la reine Elizabeth de Westminster Hall, où il est actuellement présenté au public, à Westminster Abbey, pour une grande cérémonie religieuse. Dans l'assistance, Emmanuel Macron, Joe Biden ou encore toutes les têtes couronnées européennes qui devraient être nombreuses à faire le déplacement.

Nouveau prince de Galles, le prince William devrait être présent avec sa femme Kate et, peut-être, ses deux aînés, George et Charlotte (9 et 7 ans), de plus en plus habitués à ce genre de cérémonies officielles. Son cadet, Louis, restera en revanche probablement sous la surveillance des nourrices.

Son frère le prince Harry, sera également présent et accompagné de sa femme, Meghan Markle. Alors qu'un début d'apaisement entre les deux frères semble être visible cette semaine, on ne peut qu'espérer qu'ils continuent sur leur lancée et peut-être, finissent par enterrer la hache de guerre.

Après la messe, qui devrait tout de même être assez longue, la famille royale partira ensuite vers le château de Windsor, où la reine a vécu ces derniers mois (à l'exception de son dernier été, qu'elle a passé à Balmoral). Là, une nouvelle cérémonie sera célébrée de manière bien plus privée, et les membres du clan diront enfin au revoir à leur aïeule, décédée jeudi 8 septembre.

Celle-ci sera en effet inhumée près de ses parents et de sa soeur dans la crypte du château. Le cercueil de son époux, le prince Philip, décédé en avril 2021 à99 ans, la rejoindra bientôt, pour qu'enfin la souveraine retrouve celui qu'elle a toujours considéré comme son roc. La fin d'une très longue semaine, qui a vu le cercueil traverser l'Écosse, puis Edimbourg avant d'être transféré à Londres ou des centaines de milliers de britanniques se seront précipités pour la voir une dernière fois.

Ensuite, la vie devrait reprendre son cours : resté au Royaume-Uni depuis l'annonce du décès de sa grand-mère, le prince Harry devrait notamment regagner au plus vite les États-Unis où l'attendent ses deux enfants, Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an.