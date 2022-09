Diaporama : Mort d'Elizabeth II : obsèques nationales, procession, inhumation... Le programme complet de ses funérailles dévoilé

Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles regardent les hommages floraux laissés par les membres du public aux portes de Sandringham House à Norfolk, Royaume Uni, après la mort de la reine Elisabeth II.

Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles regardent les hommages floraux laissés par les membres du public aux portes de Sandringham House à Norfolk, Royaume Uni, le 15 septembre 2022, après la mort de la reine Elisabeth II.

La princesse Anne rencontre les membres du public et admire les hommages floraux à la souveraine défunte devant l'hôtel de Ville lors d'une visite à Glasgow, le 15 septembre 2022.

Le prince Edward, duc d'Edimbourg, et Sophie Rhys-Jones, duchesse d'Edimbourg, à la rencontre de la population de Manchester, le 15 septembre 2022.

Les Britanniques et les touristes attendent plusieurs heures avant de pouvoir rendre hommage à la reine Elisabeth II à Westminster Hall à Londres, le 15 septembre 2022.

Mike et Zara Tindall, la princesse Eugenie d'York, la princesse Beatrice d'York, James Mountbatten-Windsor, Louise Mountbatten-Windsor - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres le 14 septembre 2022. © Photoshot / Panoramic / Bestimage

Sophie Rhys-Jones, duchesse d'Edimbourg, Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Intérieur - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres, où les Britanniques et les touristes du monde entier pourront lui rendre hommage jusqu'à ses obsèques prévues le 19 septembre 2022. Le 14 septembre 2022.