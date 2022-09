Elizabeth II a choisi de se marier au prince Philip... contre l'avis formel de son père !

Elizabeth II, morte ce jeudi 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans, a perdu son plus grand pilier le 9 avril 2021. Ce triste jour, le prince Philip, son mari depuis 73 ans, mourait à 99 ans. Cette disparition, la reine ne l'a sans doute jamais acceptée, malgré ses apparitions souriantes après la disparition du duc d'Edimbourg. Si elle a fait bonne figure, la Souveraine a dit adieu à l'unique homme qui faisait vibrer son coeur depuis sa plus tendre enfance et pour lequel elle s'était tant battue. Car oui, s'ils se sont mariés le 20 novembre 1947, l'union était bien loin d'être validée par les proches d'Elizabeth II. Son père tout particulièrement.

Comme tout papa avec sa fille, George VI a eu beaucoup de mal à accepter l'idylle naissante entre Elizabeth et Philip de Mountbatten. Âgé de cinq ans de plus qu'elle à l'époque (il a 18 ans, Elizabeth en a 13), le prince Philip était un élève officier de la Royal Navy. Certes, son futur beau-père lui trouvait des qualités au moment de leur rencontre mais pas au point de le laisser séduire sa fille comme le rapportait Gala : "Il est intelligent, il a du bon sens, de l'humour, et pense bien sur les bonnes choses. Mais Elizabeth est trop jeune pour cela. Elle n'a jamais vraiment rencontré de garçons de son âge."

Outre cette excuse de l'âge, George VI ne validait pas l'attitude de Philip de Mountbatten. Ce dernier était, selon lui, "grossier, sans manières, ni éducation, et probablement pas d'une fidélité exemplaire." Et ce n'est pas tout. La famille était loin de servir la cause du futur mari de la reine d'Angleterre. Sa maman schizophrène avait fini en asile, son père ne s'occupait pas de lui contrairement à sa grand-mère et son oncle par qui il a été élevé. Autre détail et non des moindres : sa fortune inexistante et sa nationalité grecque. George VI avait de nombreux arguments pour s'opposer à ce mariage mais sa fille Elizabeth II était alors loin d'abdiquer.

Très amoureuse, Elizabeth a tout donné pour faire plier son père et elle a obtenu gain de cause. Face à la persévérance de sa fille et de son épouse, George VI finit par donner son accord à la condition qu'elle attende un an (sa majorité, 21 ans) pour épouser Philip. Les douze mois auront ainsi permis au duc d'Edimbourg d'obtenir la nationalité britannique voulue par son beau-père et de lui prouver qu'il était bel et bien l'homme qu'il fallait à sa fille.