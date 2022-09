"Cela m'a rappelé quelques souvenirs'' : le prince William très ému face au cercueil d'Elizabeth II

Mercredi 14 septembre, soit six jours après la disparition de la reine Elizabeth II, ses proches sont venus se recueillir devant son cercueil au Westminster Hall. Un moment émouvant, qui a fait pleurer le prince Harry. Son frère, le prince William, était également touché par ce drame qui s'avère être un moment historique du Royaume-Uni. Cela lui a notamment ravivé quelques souvenirs très douloureux... En effet, la procession d'hier (pour acheminer le cercueil de la reine du palais de Buckingham jusqu'à Westminster) était "très difficile" et lui a rappelé "quelques souvenirs", a rapporté le Daily Mail.

Car le 31 août 1997,Lady Diana, l'une des personnalités les plus appréciées de la famille royale, décédait brutalement d'un accident de voiture d'une grande violence sous le pont de l'Alma à Paris. Son compagnon, Dodi Al-Fayed ainsi que le chauffeur ont également succombé à leurs blessures tandis que son garde du corps, seul survivant, se dit traumatisé à vie. La Princesse de Galles de l'époque laissait alors derrière elle toute sa famille, notamment ses deux enfants : Harry et William.

Un drame suivi d'un autre...

Elle était en réalité décédée peu de temps après le choc, à l'hôpital. Son corps avait ensuite été rapatrié au Royaume-Uni par le prince Charles, venu de Londres avec les deux soeurs de Diana. Son cercueil avait ensuite défilé dans les rues de Londres, suivi par ses fils, les princes William et Harry, à l'époque âgés de 14 et 12 ans, qui avaient parus totalement dévastés par la mort de leur maman. Voilà de quel "souvenir" parle le prince William, qui s'est d'ailleurs permis d'évoquer ce drame de façon subtile dans un message publié sur Twitter et Instagram après la mort d'Elizabeth II.