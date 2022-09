Prince Harry : Ses larmes déchirantes devant le cercueil d'Elizabeth II... le prince effondré après la cérémonie

Aurait-il eu le sentiment de revivre l'un de ses traumatismes d'enfance ? Alors que le monde entier avait été choqué de voir le jeune prince Harry, 12 ans à l'époque, marcher pendant de longues minutes derrière le cercueil de Lady Diana avec son frère William (15 ans), l'histoire semble se répéter ce mercredi 14 septembre. 25 ans plus tard, c'est leur grand-mère Elizabeth II que les deux princes ont accompagné dans les rues de Londres.

Une longue procession avait en effet été organisée de Buckingham Palace jusqu'à Westminster Hall pour emmener Elizabeth II vers l'endroit où les Britanniques pourront dire une dernière fois adieu à leur reine avant ses obsèques qui se tiendront le lundi 19 septembre. Et en plein milieu de la procession, le prince Harry, digne, a parfaitement joué son rôle malgré le fait qu'on lui a imposé de ne pas porter d'uniforme militaire.

Mais arrivé à Westminster Hall, c'est pendant la courte cérémonie religieuse que celui-ci a craqué. Après avoir retrouvé sa femme Meghan Markle et s'être posté derrière son frère William, debout, il n'a pu en effet s'empêcher de verser quelques larmes, vite essuyées mais captées par les photographes.

Il faut dire que la famille entière semblait particulièrement émue : le visage défait, Kate Middleton avait quant à elle l'air effondrée. Les cousines du prince Harry, Eugenie et Béatrice, ont quant à elles été vues en larmes, soutenues par les hommes de leur vie, Jack Brooksbank et Edoardo Capello Mozzi. Cela n'a pas empêché le fils du prince Charles de saluer respectueusement le cercueil après son frère, pendant que sa femme effectuait une révérence parfaite.

Tous les deux ont ensuite regagné, main dans la main, les voitures pour rentrer à Buckingham Palace où ils séjourneront peut-être en attendant les obsèques ce lundi 19 septembre qui se dérouleront en présence de centaines de chefs d'Etats.

Des obsèques pendant lesquelles Meghan et Harry devraient être scrutés par les journalistes du monde entier et après lesquelles ils devraient rentrer en Californie retrouver leurs deux enfants, Archie et Lilibet (3 et 1 an), qu'ils ont désormais quittés depuis plus de deux semaines et laissés sous la bonne garde de Doria Ragland, la mère de l'actrice.