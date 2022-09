Kate Middleton effondrée face au cercueil d'Elizabeth II, la princesse de Galles se montre très affectée

C'est aux alentours de 15h20, heure française, que la procession a débuté. Des gardes et des chevaux ont ouvert la marche, précédant le cercueil d'Elizabeth II posé sur un affût de canon et suivi par les quatre enfants de la Souveraine et du prince Philip ainsi que William et Harry : le roi Charles III, la princesse Anne et les princes Andrew et Edward. Ce n'est que plusieurs mètres derrière eux, dans des voitures noires, que les épouses ont suivi le même chemin.

Kate Middleton, désormais princesse de Galles, était en compagnie de Camilla Parker-Bowles, désormais reine consort. Malgré le deuil et la tristesse qui la rongent, c'est tout en sobriété et en classe que la duchesse de Cornouailles et de Cambridge est apparue au côté de sa belle-mère avant d'entrer dans le palais de Westminster avant qu'elle ne soit rejointe par son époux, le futur roi d'Angleterre et tous les membres du clan Windsor.

Placée devant Meghan Markle, duchesse de Sussex au cours de l'office religieux, Kate Middleton, qui jusque-là avait réussi à faire bonne figure malgré la peine, n'a pu masquer sa vive émotion. Les yeux rivés vers le sol, les lèvres crispées, la femme du prince William s'est tout simplement montrée bouleversée.