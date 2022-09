Diaporama : Kate Middleton effondrée face au cercueil d'Elizabeth II, la princesse de Galles se montre très affectée

6 / 34

Le roi Charles III d'Angleterre, la reine consort Camilla Parker Bowles, la princesse Anne, Timothy Laurence, le prince Andrew, duc d'York, le prince Edward, comte de Wessex, la comtesse Sophie de Wessex, le prince de Galles William, le prince Harry, duc de Sussex, le prince Andrew, duc d'York, Peter Phillips - Intérieur - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres. Le 14 septembre 2022

(Left to right) Peter Phillips, the Duke of Sussex, the Prince of Wales, the Earl of Wessex, the Earl of Snowdon, the Duchess of Sussex, the Princess Royal, King Charles III, the Duke of York, the Princess of Wales and the Countess of Wessex follow the bearer party carrying the coffin of Queen Elizabeth II into Westminster Hall, London, where it will lie in state ahead of her funeral on Monday. Picture date: Wednesday September 14, 2022.