Meghan et Harry de nouveau réunis avec Kate et William : une nuit à Buckingham face au cercueil d'Elizabeth II

La disparition d'Elizabeth II ce 8 septembre 2022 a rapproché les deux frères William et Harry ainsi que leurs épouses, après des mois de tension. Ils ont été réunis une nouvelle fois lors de l'arrivée du cercueil de Sa Majesté à Buckingham Palace ce mardi 13 septembre au soir. Ainsi, Meghan Markle et le prince Harry ont rejoint de nouveau les membres de la famille royale et donc le prince et la princesse de Galles, nouveaux titres de William et Kate. Ces "retrouvailles" succèdent à celles qui ont eu lieu devant le château de Windsor, un moment scruté par le monde entier, entre joie de voir les "Fab Four" (les quatre fantastiques) ensemble et moments de gêne comme lorsqu'une passante a refusé de serrer la main de l'héroïne de Suits.

Le duc et la duchesse de Sussex, désormais installés aux Etats-Unis avec leurs enfants Lilibet et Archie, ont été aperçus dans leur véhicule arrivant dans la résidence royale de Londres. Après des prières au palais en présence du roi Charles III, de la reine consort Camilla et de la famille royale, le cercueil quittera le palais de Buckingham à 13h ce mercredi pour une procession dans le centre de Londres, posé sur un affût de canon, au palais de Westminster. Le roi et des membres de la famille royale s'y joindront, tandis que Big Ben sonnera et que des coups de canon seront tirés depuis Hyde Park.