William et Harry : Les frères réunis derrière le cercueil d'Elizabeth II, un hommage puissant

C'est un deuil difficile qui se met en place petit à petit pour la famille royale britannique : près d'une semaine après la mort de la reine Elizabeth II, les membres de son clan ont participé à une longue procession dans Londres ce mercredi après-midi, pour transporter le cercueil de la souveraine du Palais de Buckingham, où il a passé la nuit, jusqu'à celui de Westminster où il sera exposé au public jusqu'à ses funérailles lundi 19 septembre.

Et c'est le roi Charles III, qui, comme en Ecosse ces derniers jours, a mené le cortège, entouré de ses frères et soeurs mais également, pour la première fois, de ses deux fils, les princes William et Harry, le premier en costume militaire, le second en smoking, puisqu'il a désormais perdu ses titres militaires.

Fâchés depuis deux ans et le départ brusque du cadet aux Etats-Unis, les frères ont oublié leurs querelles pour se rassembler autour de leur père et arpenter les rues de la capitale suivis en voiture par leurs femmes, Kate Middleton et Meghan Markle, qui avaient passé la nuit avec eux à Buckingham Palace après avoir accueilli le cercueil de la reine.

Une image de réunion forte qui rappelle forcément un funeste jour de septembre 1997 : il y a exactement 25 ans, alors adolescents, les deux princes avaient déjà marché ensemble derrière le cercueil de Lady Diana lors des funérailles de leur mère. Un moment difficile pour les deux frères, traumatisés par cette marche quelques jours après son décès.

Ceux-ci s'étaient également retrouvés lors d'une procession pour leur grand-père, le duc d'Edimbourg, en avril 2021, mais la reine, voulant éviter toute polémique, les avait séparés grâce à leur cousin, Peter Philips. Celui-ci était d'ailleurs présent mais en retrait ce mercredi, comme tous les petits enfants de la reine Elizabeth II : Zara Tindall, accompagnée de son mari Mike, Eugenie et Béatrice d'York avec leurs maris respectifs et les jeunes Louise et James avaient bien sûr fait le déplacement, tous en voiture.

Une famille au complet qu'on avait déjà aperçus ce samedi : à l'exception du roi Charles III et de ses fils, tous étaient apparus à Balmoral où ils avaient lu, avec beaucoup d'émotion, les petits mots laissés pour la reine. Un exercice que les princes William et Harry avaient répété quelques heures plus tard à Windsor, effectuant leur première sortie à quatre avec leurs femmes pour rencontrer le public massé derrière les grilles du château.